Облачная экспертная система на базе логического языка программирования Prolog, способная полностью или частично заменить специалиста-эксперта в принятии решения. Система позволяет динамически управлять правилами, лимитами и данными whitelist и blacklist

Поддержка

Круглосуточная поддержка

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Персонализированная страница оплаты

Страница, на которой покупатель вводит данные своей карты, в ваших корпоративных цветах и с вашим логотипом. Это положительно скажется на покупательской способности клиента и облегчит процесс покупки

Отчетность

Реестры

Полные реестры принятых платежей с любой периодичностью. Получить реестр можно на e-mail, а также по API