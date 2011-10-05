LIQPAY, самые простые платежи для Вашего сайта или приложения!
Если Вы ищете единое платежное решение или хотите добавить LIQPAY в качестве дополнительного способа оплаты для Вашего сайта, у нас есть решения для Вашего бизнеса.
Удобный прием платежей
- - с карт Mastercard/Visa
- - наличными
- - интернет банкинг Приват24
Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line
Быстрое зачисление
- - на карты Mastercard/Visa
- - на расчетный счет
Зачисление средств в течение 1 банковского дня
Оплатить сможет каждый!
Мобильное приложение LiqPay – инновационный метод оплаты для вашего бизнеса
Платежные инструменты
Безопасные платежи
Двухстадийная оплата (Холд)
Необходимо время для проверки наличия товара или услуги?
Настройте двухстадийную оплату: I - блокировка суммы на карте, II - списание
МОТО платежи
Возможность самостоятельного списания средств с карты клиента.
Для приема платежа Вам не требуется физический доступ к карте клиента. Достаточно только номера карты и срока действия
Защищенные платежи
Возможность для клиента совершить безопасную оплату на Вашем сайте. Банк гарантирует зачисление средств по факту подтверждения доставки товара
Регулярные платежи
Платежи по токену
Запросы на списания по токену карты клиента. Вы сами устанавливаете периодичностью списания, суммой и валютой платежа
Подписка
Принимайте платежи по картам Mastercard/Visa на Вашем сайте за товары или услуги регулярно.
Периодичность регулярных платежей Вы можете настроить самостоятельно - 1 раз в месяц/год
Бизнес платежи
Инвойсы
Простой способ получить оплату - выставить счет. Удобный инструмент для дистанционного приема платежей по картам Mastercard/Visa в интернете
Возвраты
Делайте полный или частичный возврат суммы платежа на карту клиента. Возвраты доступны в админ панели, а также по API
B2C (P2P credit)
Делайте выплаты с Вашего расчетного счета на карты клиентов
ПЛАТЕЖНЫЙ ВИДЖЕТ
Виджет может быть встроен на Вашем сайте как в формате pop-up окна, так и в формате iframe - клиенты смогут совершать оплату, не переходя со страницы Вашего сайта на сайт банка.
Виджет прост для установки - достаточно скопировать html-код.