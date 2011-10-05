Логотипы Тарифы Правила FAQ
RU
UA
EN
RU
Бизнес
Персональный
Разработчикам
Логотипы
Тарифы
Правила
FAQ

LIQPAY, самые простые платежи для Вашего сайта или приложения!

Если Вы ищете единое платежное решение или хотите добавить LIQPAY в качестве дополнительного способа оплаты для Вашего сайта, у нас есть решения для Вашего бизнеса.

*Комиссия 2,75% за платеж

Удобный прием платежей

  • - с карт Mastercard/Visa
  • - наличными
  • - интернет банкинг Приват24

Платежи из более чем 150 стран мира в режиме on-line

Быстрое зачисление

  • - на карты Mastercard/Visa
  • - на расчетный счет

Зачисление средств в течение 1 банковского дня

Оплатить сможет каждый!

Мобильное приложение LiqPay – инновационный метод оплаты для вашего бизнеса

Подробнее

Платежные инструменты

Безопасные платежи

Двухстадийная оплата (Холд)

Необходимо время для проверки наличия товара или услуги?

Настройте двухстадийную оплату: I - блокировка суммы на карте, II - списание

МОТО платежи

Возможность самостоятельного списания средств с карты клиента.

Для приема платежа Вам не требуется физический доступ к карте клиента. Достаточно только номера карты и срока действия

Защищенные платежи

Возможность для клиента совершить безопасную оплату на Вашем сайте. Банк гарантирует зачисление средств по факту подтверждения доставки товара

Регулярные платежи

Платежи по токену

Запросы на списания по токену карты клиента. Вы сами устанавливаете периодичностью списания, суммой и валютой платежа

Подписка

Принимайте платежи по картам Mastercard/Visa на Вашем сайте за товары или услуги регулярно.

Периодичность регулярных платежей Вы можете настроить самостоятельно - 1 раз в месяц/год

Бизнес платежи

Инвойсы

Простой способ получить оплату - выставить счет. Удобный инструмент для дистанционного приема платежей по картам Mastercard/Visa в интернете

Возвраты

Делайте полный или частичный возврат суммы платежа на карту клиента. Возвраты доступны в админ панели, а также по API

B2C (P2P credit)

Делайте выплаты с Вашего расчетного счета на карты клиентов

ПЛАТЕЖНЫЙ ВИДЖЕТ

Удобный, оптимизированный чекаут.
Виджет может быть встроен на Вашем сайте как в формате pop-up окна, так и в формате iframe - клиенты смогут совершать оплату, не переходя со страницы Вашего сайта на сайт банка.
Виджет прост для установки - достаточно скопировать html-код.

ХОЧУ СЕБЕ ВИДЖЕТ

Новый Widget
Private24

ОПЛАТА В ОДИН КЛИК

Виджет поддерживает новую технологию мгновенной оплаты,которая позволит Вашим клиентам оплачивать покупки в один клик - без трудоемного ввода реквизитов карты, переходов на банковские сайты и многоступенчатого подтверждения платежа. Теперь для оплаты достаточно сканировать QR-код чека смартфоном при помощи приложения Privat24 и подтвердить/отказаться от платежа в полученном счете.
Принимайте платежи без наличных и терминала
Создайте и разместите QR-код для оплаты!
Подробнее

Принимайте платежи с помощью мессенджеров

1. Вы отправляете клиенту счет
2. Клиент подтверждает оплату в мессенджере
Подключить
Демо

Принимайте платежи с помощью мессенджеров

1. Вы отправляете клиенту счет
2. Клиент подтверждает оплату в мессенджере
Подключить
Демо
2,75%

Комиссия с торговой точки при зачислении средств , оплачивая картами Mastercard и VISA любого банка.

Средства перечисляются автоматически на счёт торговой точки за вычетом комиссии в течение 1 банковского дня.

Предоставляем индивидуальные тарифные планы

Безопасность

Настройка безопасности

Управление настройками подтверждения платежа - OTP, CVV, 3D-Secure, интеллектуальная система мониторинга транзакций Deepmemo, разработка индивидуальных правил и лимитов

Anti-fraud система

Облачная экспертная система на базе логического языка программирования Prolog, способная полностью или частично заменить специалиста-эксперта в принятии решения. Система позволяет динамически управлять правилами, лимитами и данными whitelist и blacklist

PCI DSS

Мобильное приложение LiqPay – инновационный метод оплаты для вашего бизнеса

Поддержка

Круглосуточная поддержка

Помогаем Вашему бизнесу 24/7.
Напишите нам на e-mail technical.support@liqpay.ua или в on-line чат

Персонализированная страница оплаты

Страница, на которой покупатель вводит данные своей карты, в ваших корпоративных цветах и с вашим логотипом. Это положительно скажется на покупательской способности клиента и облегчит процесс покупки

Отчетность

Реестры

Полные реестры принятых платежей с любой периодичностью. Получить реестр можно на e-mail, а также по API

Google Pay доступен для всех партнеров LiqPay

Google Pay позволяет оплачивать на сайтах в один клик с помощью аккаунта Google. Сервис обеспечивает легкую и безопасную оплату в интернете через Android-смартфон или браузер Chrome на компьютерах и планшетах.

Подробнее

Liqpay устанавливается на популярные e-commerce cms

а также на мобильные платформы

iOs 7+ Android 4+

Как подключиться

1

Прежде чем подключить интернет-эквайринг, убедитесь, что Ваш сайт
соответствует рекомендациям банка и международных платежных систем.

Сайт и домен

Домен сайта оформлен на Вашу компанию. Все страницы сайта должны находиться под единым доменным именем.

Соответствие товара и описания

Изображение товара на сайте соответствует описанию. Сайт не содержит запрещенных к продаже товаров

Список запрещенных товаров

Контактная информация

На Вашем сайте должны быть указаны контакты для обратной связи: телефон и электронный адрес

2

Создание магазина

Для подключения интернет-эквайринг создайте магазин в LiqPay.
Служба безопасности банка проверит Ваш магазин и примет решение в течение 24 часов.
Простое подключение к сервису по Договору оферты.

Условия и Правила предоставления услуг в системе LiqPay

Есть вопросы по Договору оферты? Пишите: technical.support@liqpay.ua

3

Настройка и запуск

Сразу после создания магазина Вы можете приступать к настройке платежей на Вашем сайте.
Весь перечень платежных API и модулей CMS для разработчиков

Перейти на страницу API

Маркетинговые инструменты

  • Chugayster
  • Бонус Плюс
ПАРТНЕРЫ
Бытовая техника
Косметика
Билеты
Коммунальные
Телевидение
Любимые и разные
Бытовая техника
Косметика
Билеты
Коммунальные
Телевидение
Любимые и разные

Платежный сервис LIQPAY ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ PCI DSS

Он подтверждает полное соответствие системы обработки данных платежных карт банка стандартам безопасности международных платежных систем Mastercard и Visa